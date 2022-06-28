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افتتاح حديقة حي المحيشي في بلدية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 05:01 مساء
افتتاح حديقة حي المحيشي في بلدية بنغازي
الأطفال الحاضرين لافتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
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افتتحت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع وفق ما نشره المكتب الإعلامي عبر صفحة البلدية على «فيسبوك».

وحضر افتتاح الحديقة وكيل ديوان بلدية بنغازي، وعدد من مديري المكاتب والإدارات، ورؤساء الأقسام بديوان البلدية، ورئيس المجلس المحلي صلاح الدين بمنطقة المحيشي، وعدد من المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

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وأعلنت بلدية بنغازي في أوقات سابقة عن استكمال أعمال صيانة وتطوير استهدفت عددًا من المرافق الحيوية والبنية التحتية بمختلف مناطق المدينة في إطار عملية إعادة الإعمار والتنمية خاصة بالمناطق التي شهدت مواجهات مسلحة خلال السنوات الماضية.

دليل للمشروعات التنموية في بنغازي
وتسعى بلدية بنغازي إلى إعداد دليل للمشروعات التنموية في المدينة، وذلك بالتنسيق مع بعض القطاعات، والمرصد الحضري للمدينة، وبعض شرائح المجتمع المدني، والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

ويستهدف الدليل وضع تصور لتحقيق التنمية في مدينة بنغازي وسبل توظيف مجهودات كل القطاعات والشرائح الأخرى لتحقيق هذه الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق البيان.

حفل افتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
حفل افتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
حفل افتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
حفل افتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
حفل افتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
حفل افتتاح حديقة حي المحيشي التي جرى إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع في مدينة بنغازي. (بلدية بنغازي)
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