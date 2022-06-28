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اللافي: «العدل» تساهم في مشروع المصالحة بإطلاق النزلاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 04:22 مساء
اللافي: «العدل» تساهم في مشروع المصالحة بإطلاق النزلاء
اللافي ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة البوسيفي، في العاصمة طرابلس. (المجلس الرئاسي)
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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال لقائه وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة البوسيفي، ظهر اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات المتعلقة بأوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وذكر بيان صادر عن المجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول القضايا الحقوقية، ومن بينها ملف حقوق الإنسان والتقارير المتعلقة به.

وأشاد اللافي بدور وزارة العدل في دعم مشروع المصالحة الوطنية، في إشارة للخطوة التي اتخذتها بإطلاق عدد من النزلاء، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، لمساهمتها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

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وأكد استمرار المجلس في العمل على نجاحه، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى استمرار دعم المجلس الرئاسي للوزارة، حتى تتمكن من أداء المهام المناطة بها.

بدورها، أكدت حليمة البوسيفي، أن وزارة العدل وضعت دعم مؤسسات الإصلاح والتأهيل والرقي بها، من أولوياتها تأكيدًا لقيم العدالة وترسيخ حقوق الانسان.

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