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إصدار تفويض نصف سنوي لخطة تطوير مؤسسة النفط الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 02:56 مساء
إصدار تفويض نصف سنوي لخطة تطوير مؤسسة النفط الأسبوع المقبل
اجتماع لجنة حكومة الوحدة المعنية بالميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 28 يونيو 2022، (حكومتنا)
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اتفقت لجنة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المختصة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، على إصدار تفويض نصف سنوي للخطة التطويرية للمؤسسة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب، عمر تنتوش، وبحضور ممثلي وزارتي التخطيط والمالي، وديوان المحاسبة والمؤسسة، حسب بيان على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وخُصص الاجتماع، لمتابعة المصروفات الفعلية للمؤسسة، ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين، وتسوية الالتزامات القائمة عليها، وتنفيذ الخطة التطويرية.

وفي 14 أبريل الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اعتماد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار.

صنع الله يحذر من محاولة شيطنة قطاع النفط في طرابلس
وأمس الإثنين، تحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله عن «محاولة شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس»، مضيفا أن «الحكومة مسؤولة عن سيادة مؤسساتها، ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو أي من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر».

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وقال صنع الله إن «مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية توقفا عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر، وقد انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكن معه مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع المقبلة».

المالية: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر
وردت وزارة المالية على صنع الله بأنها أحالت أكثر من 3 مليارات و326 مليون دينار لبند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي، عن الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري، وهي بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو.

ولفتت إلى اعتمادها ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع 34 مليار دينار ليبي لدعمها، كونها تدير «أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الشعب الليبي»، واختتمت بأنها لن تتوقف عن الوقوف إلى جانبها «بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية والتشغيل للقطاع النفطي».

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