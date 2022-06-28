انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.80 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

ارتفاع اليورو

وارتفع سعر اليورو من 5.08 دينار أمس إلى 5.09 دينار، بينما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.90 دينار.

وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.28 دينار، بينما تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار من 1.55 دينار أمس.

وثبتت الليرة التركية عند 0.28 دينار، فيما بقي اليوان الصيني عند 0.71 دينار.