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في ظل انقطاع الكهرباء.. انفجار مولد بمنزل بمنطقة المنصورة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 02:31 مساء
في ظل انقطاع الكهرباء.. انفجار مولد بمنزل بمنطقة المنصورة
سيارات إسعاف تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، اليوم الثلاثاء، انفجار مولد بمنزل بمنطقة المنصورة بالعاصمة طرابلس، في ظل انقطاع الكهرباء.

وأوضح علي في بيان مقتضب، أن الحادث تسبب في وقوع إصابة واحدة جرى نقلها إلى مستشفى الحروق بالمنطقة، دون أن يوضح وضعها الصحي.

تحذير العبدلي من تفاقم أزمة الكهرباء
والأحد، حذر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، من «تفاقم» أزمة الكهرباء وازدياد ساعات طرح الأحمال، حال عدم التوصل إلى «حلول عاجلة» لتوفير احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط.

وقال العبدلي في فيديو بثته منصة «حكومتنا» الرسمية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن ازدياد طرح الأحمال الحالي «خارج عن إرادة شركة الكهرباء»، وجاء نتيجة خروج عدد من وحدات التوليد نظرا لعدم توفر الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط

- الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري 
- الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء بسبب إقفالات النفط
- العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

وأوضح رئيس شركة الكهرباء أن الشبكة فقدت 1000 ميغاوات من قدراتها، في وقت يحاول رجال الكهرباء السيطرة على الوضع، لكنه حذر من أنه إذا لم توجد حلول عاجلة لتوفير الغاز المصاحب لاستخراج النفط، فإن الأزمة في طريقها إلى «التفاقم».

إحالة إدارة شركة الكهرباء للتحقيق
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

والثلاثاء، قرر الدبيبة مناقشة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 17 يوليو المقبل.

وحدد الدبيبة، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة، جدول أعمال اجتماع 17 يوليو، والذي يشمل تقييم أداء الشركات العاملة في مجال الكهرباء، ومتابعة خطة عمل الشركة للعام 2022، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.

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