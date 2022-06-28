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باشاغا: نتمنى وصول لقاء جنيف إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 02:19 مساء
باشاغا: نتمنى وصول لقاء جنيف إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن تمنياته بالتوصل إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي خلال اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف.

وقال باشاغا إنه اتصل بعقيلة فور وصوله إلى جنيف، وأكد له « دعمه وحكومته للقاء، وتمنياته الصادقة له بالتوفيق»، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما  تمنى «أن ينتج عن اللقاء، اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار».

انطلاق الاجتماعات التشاورية في جنيف
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال عقيلة، خلال كلمة، إن اللقاء «فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا، وتلتزم السطات بأحكامه، ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة».

- انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف
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ويأتي هذا اللقاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري في القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وقالت وليامز، في تغريدة سابقة، إن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات»، لافتة إلى أن الاجتماع، الذي سيستمر اليوم وغدا الأربعاء، «سيناقش مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات».

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