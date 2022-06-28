الدبيبة يقرر مناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء 17 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مناقشة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 17 يوليو المقبل.

وحدد الدبيبة، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة، جدول أعمال اجتماع 17 يوليو، والذي يشمل تقييم آداء الشركات العاكلة في مجال الكهرباء، ومتابعة خطة عمل الشركة للعام 2022، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.

ويوم الأحد، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

تكليف محمد إسماعيل مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء

ونصت المادة الأولى من قرار الدبيبة رقم (288) لسنة 2022 بالخصوص على أن «يوقف موقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام».

وسمى الدبيبة في المادة الثانية من القرار «محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة العامة للكهرباء ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء».