الدبيبة يصدر عدة قرارات لحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، جملة من القرارات لـ«حل المشكلات التي تواجه المهجرين من المنطقة الشرقية».

ووجه الدبيبة، «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»، بمتابعة طلبهم «إضافة شهداء المنطقة الشرقية بمنظومة أسر الشهداء بالهيئة، وصرف مستحقات الجرحى أسوة بجميع المناطق»، حسب ما جاء على صفحة حكومة الوحدة في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما كلف رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية بإصدار تعليماته إلى فروع المصارف التابعة له «لتسهيل إجراءات المهجرين، وإتمام معاملاتهم»، وذلك بعدما طلبوا تسمية يونس علي البرعصي لمتابعة والإشراف على تقديم الخدمات المصرفية للمهجرين، والتعميم على فروع المنطقة الشرقية لتسهيل إجراءاتهم.

وخاطب الدبيبة أيضا مجلس إدارة صندوق الزكاة من أجل اعتماد مقترح إنشاء لجنة زكاة خاصة بمهجري المنطقة الشرقية تتبع ديوان صندوق الزكاة تحت مسمى «لجنة زكاة بنغازي» ومقرها مدينة طرابلس.

الدبيبة يلتقي عددا من مهجري المنطقة الشرقية

وجاءت تلك التعليمات عقب لقاء الدبيبة عددا من مهجري المنطقة الشرقية، أمس الإثنين، حيث تعهد بمخاطبة كل الوزارات لحل مشكلاتهم.

وأكد الدبيبة أن مسؤولية كافة المهجرين ومعالجة مشاكلهم تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها، وأن المصالحة الوطنية ولم الشمل «تظل هدفا ينشده كل أبناء الشعب الليبي».