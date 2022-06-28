«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحل رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة الليلة على ساحل رأس لانوف؛ بسبب ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحلي درنة طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل من الخمس إلى سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.