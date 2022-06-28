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إزالة مبانٍ مخالفة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 01:56 صباحا
إزالة مبانٍ مخالفة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بالخمس
جانب من أعمال الإزالة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بقرية كعام في الخمس. (وزارة الداخلية)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرار المرحلة الثانية من أعمال إزالة المباني المخالفة في محيط خط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط.

وقامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أمس الإثنين بإزالة وهدم المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة في قرية كعام بمدينة الخمس، وذلك بحضور دوريات جهاز حرس المنشآت النفطية وجهاز الشرطة الزراعية في الخمس.

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كما استكملت دوريات إنفاذ القانون غنليات تحديد المواقع والمباني المخالفة المتواجده على الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن 89 موقع بمدينة زليتن للبدء في أعمال الإزالة والهدم بناء على تعليمات النائب العام.

وأشارت الوزارة إلى إعطاء مهلة لأصحاب المباني مدتها 72 ساعة لإخلائها والبدء في إزالتها «تنفيذاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن».

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