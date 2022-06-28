مصلحة الجمارك: إتلاف أكثر من 8 ملايين قرص مخدر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك إتلاف شحنة من الأقراص المخدرة تقدر بنحو 8 ملايين ونصف المليون قرض مخدر، بعد أن ضبطها أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات في طرابلس.

وقالت المصلحة في بيان يوم الإثنين إن عملية ضبط الشحنة جرت بإشراف مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم وبالتعاون مع قسم المكافحة الخمس ومركز جمرك ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت أن المواد المخدرة هي أقراص ليريكا والترامادول المخدرة، مشيرة إلى حضور مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة لإجراءات الإتلاف، ورئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، و ومدير مديرية طرابلس، وأعضاء قسم المكافحة والنيابة العامة.