تجمع «ملتقى نساء فزان»: نريد حقنا من النفط.. ولا نتنمى لأي علم

قال ملتقى «تجمع نساء فزان»، إنه يسعى إلى نيل سكان فزان والجنوب حقهوقهم، لا سيما من النفط، مشددين على أنهم لا ينتمون إلى أي علم، ويريدون اللحمة الوطنية.
وجاء في بيان تأسيس الملتقى اليوم الإثنين: «تنادينا من أجل الللحمة الوطنية، وترميم ما تبقى من شتات فزان.. لا نفرق بين أحمر وأخضر وأي لون، تنادينا من أجل مستحقات فزان، وذلك من كل مناطق الجنوب».
منع «ملتقى نساء فزان» من التجمع
وأشار البيان إلى قيام إحدى الكتائب بمنع تجمع نساء الملتقى، الذي يرفع شعار «كفانا تهميش.. كفانا شتات».
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أهداف الملتقى.. ومن يمثل؟
وتابع: «نعلن لأي حكومة كانت أن هدفنا فزان الخير بجميع مناطقها، فمنكم وبكم أيها الليبيون نستمد يد العون.. نحن نساء مللنا القهر، ونريد التسامح ولمة الوطن، وحقنا من النفط وحقنا من سيادة ليبيا ونريد سيادة القانون، وحلمة وطنية تضم الجميع، فهذا اللقاء الصفر، يرمز للحمة الوطنية بدون انتماء لأي علم، فإلى إخواتنا في الوطن المراة تكاد تموت من الذل».
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