تجمع «ملتقى نساء فزان»: نريد حقنا من النفط.. ولا نتنمى لأي علم

القاهرة - بوابة الوسط

قال ملتقى «تجمع نساء فزان»، إنه يسعى إلى نيل سكان فزان والجنوب حقهوقهم، لا سيما من النفط، مشددين على أنهم لا ينتمون إلى أي علم، ويريدون اللحمة الوطنية.

وجاء في بيان تأسيس الملتقى اليوم الإثنين: «تنادينا من أجل الللحمة الوطنية، وترميم ما تبقى من شتات فزان.. لا نفرق بين أحمر وأخضر وأي لون، تنادينا من أجل مستحقات فزان، وذلك من كل مناطق الجنوب».

منع «ملتقى نساء فزان» من التجمع

وأشار البيان إلى قيام إحدى الكتائب بمنع تجمع نساء الملتقى، الذي يرفع شعار «كفانا تهميش.. كفانا شتات».

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