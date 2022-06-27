Atwasat

مندوب بريطانيا: خارطة طريق جنيف لم تنتهي وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالعمل بها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 10:07 مساء
مندوب بريطانيا: خارطة طريق جنيف لم تنتهي وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالعمل بها
alwasat radio

أكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي أن خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف «لم تنتهي»، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بها وتجنب المسارات الموازية التي لن تكون «في مصلحة الشعب الليبي».

وقال الممثل البريطاني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا التي عقدت في نيويورك مساء اليوم الإثنين، إن «الأمم المتحدة كانت واضحة بقولها إن خارطة طريق جنيف لم تنته وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالعمل بها»، معلنا ترحيبه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا، وكذلك بالتقدم المحرز في اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها القاهرة، وكذلك الاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء لرئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جنيف.

المسارات الموازية ليست في مصلحة الشعب الليبي
ونبه الدبلوماسي البريطاني في كلمته الأطراف الليبية الفاعلة في الأزمة إلى أن «المسارات الموازية ليست في مصلحة الشعب الليبي»، داعيا إياها إلى «تعزيز الاستقرار في ليبيا عبر الذهاب إلى الانتخابات».

وتحدث ممثل بريطانيا عن التطورات العسكرية والأمنية، مجددا التحذير من أن «تواجد فاغنر والقوات الأجنبية يقوض الاستقرار في ليبيا»، مطالبا بضرورة العمل على «ضمان انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيهم مرتزقة فاغنر»، مؤيدا كذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة ...
مندوب بريطانيا: خارطة طريق جنيف لم تنتهي وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالعمل بها
مندوب بريطانيا: خارطة طريق جنيف لم تنتهي وندعو كل الأطراف إلى ...
مندوب أميركا: شخصيات مسلحة غير الشرعية تعقد الصفقات لتحديد من سيكون في السلطة
مندوب أميركا: شخصيات مسلحة غير الشرعية تعقد الصفقات لتحديد من ...
تجمع «ملتقى نساء فزان»: نريد حقنا من النفط.. ولا نتنمى لأي علم
تجمع «ملتقى نساء فزان»: نريد حقنا من النفط.. ولا نتنمى لأي علم
مندوب فرنسا: وجود حكومتين في ليبيا يزيد من خطر تقسيم البلاد
مندوب فرنسا: وجود حكومتين في ليبيا يزيد من خطر تقسيم البلاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة ......
المزيد
وليامز تجمع عقيلة والمشري في جنيف الثلاثاء
وليامز تجمع عقيلة والمشري في جنيف الثلاثاء...
موسكو تشيد بدور باشاغا بعد انتهاء خارطة الطريق في 22 يونيو.. وتقيم أداء وليامز
موسكو تشيد بدور باشاغا بعد انتهاء خارطة الطريق في 22 يونيو........
مندوب الصين يدعو الأسرة الدولية إلى الاستفادة من التجارب السابقة في ليبيا وعدم تكرر
مندوب الصين يدعو الأسرة الدولية إلى الاستفادة من التجارب ......
مندوب فرنسا: وجود حكومتين في ليبيا يزيد من خطر تقسيم البلاد
مندوب فرنسا: وجود حكومتين في ليبيا يزيد من خطر تقسيم البلاد...
تجمع «ملتقى نساء فزان»: نريد حقنا من النفط.. ولا نتنمى لأي علم
تجمع «ملتقى نساء فزان»: نريد حقنا من النفط.. ولا نتنمى لأي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط