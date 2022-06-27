مستشفى صبراتة التعليمي يستقبل 12 أفريقيًا مصابين بإطلاق نار عشوائي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مستشفى صبراتة التعليمي استقباله 12 حالة (عمالة أفريقية ) مصابين بأعيرة نارية نتيجة إطلاق نار عشوائي تعرضوا له.

وقال المستشفى في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن المصابين تعرضوا لإطلاق النار «في إحدى المدن المجاورة لمدينة صبراتة».

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وأكد البيان إستقبال جميع الحالات المستعجلة و إنقاذ حياتهم داخل القسم وإجراء لللازم من انعاش و عمليات و تصوير أشعة و مدواة وتنظيف الجروح، مشيرا إلى جهود العاملين بقسم الإسعاف ووحدة الانعاش وقسم العمليات الجراحية في إنقاذ المصابين.

جانب من عمليات علاج المصابين الأفارقة بعد وصولهم مستشفى صبراتة التعليمي، 27 يونيو 2022. (المستشفى)

جانب من عمليات علاج المصابين الأفارقة بعد وصولهم مستشفى صبراتة التعليمي، 27 يونيو 2022. (المستشفى)

جانب من عمليات علاج المصابين الأفارقة بعد وصولهم مستشفى صبراتة التعليمي، 27 يونيو 2022. (المستشفى)