المنفي يصل لشبونة في زيارة عمل قصيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، زيارة عمل قصيرة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي التقى خلال الزيارة، رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهين، ورئيس كولومبيا إيفان دوكي.

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وانطلقت في العاصمة لشبونة اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط 2022، والذي ينظم بالشراكة بين البرتغال وكينيا بحضور ممثلين رفيعي المستوى للدول والمنظمات، بحسب المركز الإعلامي للأمم المتحدة.