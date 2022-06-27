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الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من توفيره للمخابز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 08:59 مساء
الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من توفيره للمخابز
الدبيبة خلال اجتماعه مع الحويج لمناقشة مدى توافر الحبوب، 27 يونيو 2022. (حكومة الدبيبة)
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أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن المخزون الدقيق في ليبيا كافٍ، مضيفا: «لا توجد أي مخاوف من توفيره للمخابز بالسعر المعتمد من الوزارة».

وأشار الحويج إلى متابعته مدى توافر الدقيق، مع الإدارات المختصة بالوزارة بشكل مستمر؛ وذلك خلال اجتماع الحويج مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الاثنين.

- الحويج يشدد على دور القطاع الخاص في استيراد الدقيق
- لجنة الأمن الغذائي تبدأ توريد الدقيق من الأسواق البديلة
- سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا

وتناول الدبيبة والحويج الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، واختيار كفاءات إدارية لإدارته وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يحقق أهدافه.

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