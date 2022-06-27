لجنة التواصل الدستوري و«الحراك المدني» تعتزمان توقيع بروتوكول تعاون

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجموعة الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين سيجري إعدادها لاحقا، وذلك بعدما اتفقا على هذه الخطوة خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الأحد في طرابلس.

وتبادل الطرفين خلال الاجتماع التنسيقي «الآراء المتعلقة بتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل استكمال الاستحقاق التأسيسي وعرض مشروع الدستور على الاستفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية وفقاً للقوانين المنظمة لها منذ 2012 و2014» وفق تصريح صحفي تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم.

تفادي الاختناق التشريعي وتوديع المراحل الانتقالية

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تهدف «لتفادي الاختناق التشريعي الذي أضحى عائقاً أمام أية عملية ديمقراطية تمكن الشعب الليبي من تحقيق أهدافه في الاستقرار وتوديع المراحل الانتقالية»، مؤكد أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على التحضير لتوقيع برتوكول تعاون بين الطرفين يتم الإعداد له لاحقاً».

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وخلال الأيام الماضية أجرت لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور العديد من اللقاءات مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزير النويري وعدد من أعضاء المجلس.

الهيئة التأسيسية ترفض محاولات تعديل مشروع الدستور

وترفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المحاولات الجارية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية لتعديل مشروع الدستور الصادر عن الهيئة في يوليو 2019، للاستعانة به كإطار دستوري لإجراء الانتخابات.

واختمت الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة يوم 20 يونيو الجاري، دون التوصل إلى التوفق المنشود بين المجلسين بشأن النقاط الخلافية في مشروع الدستور للاستعانة به كإطار حكم للعملية الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.