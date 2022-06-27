السفارة الفرنسية: مهتمون بالشراكة مع ليبيا لتحقيق التنمية في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين في تقديم مشروع تطوير المنطقة الحرة لميناء مصراتةـ بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأكدت السفارة في بيان عبر حسابها بموقع «تويتر» اليوم الإثنين، اهتمام باريس بتحقيق رؤية مشتركة مع ليبيا في سبيل «الازدهار المشترك في البحر الأبيض المتوسط».

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والسبت الماضي، جرى الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من البنية التحتية في مصراتة. فيما دعا الدبيبة الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحرة بالمدينة، مؤكدا «دعم كافة المناطق الحرة في ليبيا، لتؤدي عملها وفقًا للمعايير العالمية».

جانب من افتتاح مشروعات استثمارية بمصراتة. (السفارة الفرنسية لدى ليبيا)