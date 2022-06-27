عدد من مرضى الأورام الموفدون للعلاج بمصر يعتزمون مقاضاة الجهات المتسببة في تأخير إجراءاتهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

يعتزم عدد من مرضى الأورام الموفدون من وزارة الصحة للعلاج في مصر، مقاضاة الجهات المسؤولة عن تأخير الإجراءات الخاصة بهم للعلاج في الخارج، مطالبين الجهات المختصة بضرورة استكمال إجراءاتهم لعلاج الأورام.

وقال عدد من هؤلاء المرضى لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنه سيوكلون محاميا لرفع دعوى قضائية بسبب تأخير الجهات المسؤولة ومماطلتها بإجراءات العلاج ما تسبب في زيادة المعاناة وتردي أوضاعهم الصحية ووفاة بعض المصابين بسبب تأخر تلقيهم العلاج.

مشاكل مرضى الأورام مع المستشفيات المصرية

وذكر المرضى أن بعضهم يتلقى العلاج عـلى حسابهم الخاص ما تسبب في عدة مشاكل مع المستشفيات في مصر من حجز للليبيين وأخذ الإثباتات الشخصية من جوازات السفر وفتح قضايا ضدهم في مراكز الشرطة في مصر بسبب تراكم الديون.

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وشدد المرضى الذين تحدثوا إلى «بوابة الوسط» على ضرورة النظر إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الناجعة لإنهاء معاناتهم اليومية القائمة منذ عدة أشهر، مناشدين جميع الحكومات والوزارات والمجالس والمنظمات المحلية والدولية الوقوف معهم.

الفساد بملف علاج الليبيين في الخارج

ويعاني ملف علاج الليبيين في الخارج من الفساد والتجاوزات المالية بحسب ما سجلته تقارير الجهات الرقابية وأعلنه عدد من المسؤولين الحكوميين. ما أثر سلبا على الموفدين من وزارة الصحة لتلقي العلاج.

ويوم السبت، وصف رئيس اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة لتقييم أداء المكتب الصحي بالسفارة الليبية بمصر، عبدالرزاق البيباص، ملف علاج الليبيين في مصر بأنه كان «عبارة عن توزيع تركة لمزودي الخدمة»، مضيفًا: «تفاجأنا بكم هائل من التجاوزات».