Atwasat

عدد من مرضى الأورام الموفدون للعلاج بمصر يعتزمون مقاضاة الجهات المتسببة في تأخير إجراءاتهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 27 يونيو 2022, 07:40 مساء
عدد من مرضى الأورام الموفدون للعلاج بمصر يعتزمون مقاضاة الجهات المتسببة في تأخير إجراءاتهم
الفساد بملف العلاج في الخارج انعكس سلبا على المرضى وخاصة من يعانون من الأورام. (الإنترنت)
alwasat radio

يعتزم عدد من مرضى الأورام الموفدون من وزارة الصحة للعلاج في مصر، مقاضاة الجهات المسؤولة عن تأخير الإجراءات الخاصة بهم للعلاج في الخارج، مطالبين الجهات المختصة  بضرورة استكمال إجراءاتهم لعلاج الأورام.

وقال عدد من هؤلاء المرضى لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنه سيوكلون محاميا لرفع دعوى قضائية بسبب تأخير الجهات المسؤولة ومماطلتها بإجراءات العلاج ما تسبب في زيادة المعاناة وتردي أوضاعهم الصحية ووفاة بعض المصابين بسبب تأخر تلقيهم العلاج.

مشاكل مرضى الأورام مع المستشفيات المصرية
وذكر المرضى أن بعضهم يتلقى العلاج عـلى حسابهم الخاص ما تسبب في عدة مشاكل مع المستشفيات في مصر من حجز للليبيين وأخذ الإثباتات الشخصية من جوازات السفر وفتح قضايا ضدهم في مراكز الشرطة في مصر بسبب تراكم الديون.

- البيباص لـ«فلوسنا»: العلاج في الخارج جاء على حساب تطوير مستشفياتنا بالداخل
- «حكومة الوحدة»: مشروع إصلاح النظام الصحي يتضمن خفض نفقات العلاج بالخارج 30% خلال عام

وشدد المرضى الذين تحدثوا إلى «بوابة الوسط» على ضرورة النظر إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الناجعة لإنهاء معاناتهم اليومية القائمة منذ عدة أشهر، مناشدين جميع الحكومات والوزارات والمجالس والمنظمات المحلية والدولية الوقوف معهم.

الفساد بملف علاج الليبيين في الخارج
ويعاني ملف علاج الليبيين في الخارج من الفساد والتجاوزات المالية بحسب ما سجلته تقارير الجهات الرقابية وأعلنه عدد من المسؤولين الحكوميين. ما أثر سلبا على الموفدين من وزارة الصحة لتلقي العلاج.

ويوم السبت، وصف رئيس اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة لتقييم أداء المكتب الصحي بالسفارة الليبية بمصر، عبدالرزاق البيباص، ملف علاج الليبيين في مصر بأنه كان «عبارة عن توزيع تركة لمزودي الخدمة»، مضيفًا: «تفاجأنا بكم هائل من التجاوزات».  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة التواصل الدستوري و«الحراك المدني» تعتزمان توقيع بروتوكول تعاون
لجنة التواصل الدستوري و«الحراك المدني» تعتزمان توقيع بروتوكول ...
مؤسسة النفط: «بتروجيت» المصرية تعود بعد انقطاع 11 عامًا
مؤسسة النفط: «بتروجيت» المصرية تعود بعد انقطاع 11 عامًا
قبل اجتماعهما في جنيف..«هيئة الدستور»: عقيلة صالح والمشري لا يمثلون الشعب الليبي
قبل اجتماعهما في جنيف..«هيئة الدستور»: عقيلة صالح والمشري لا ...
الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من توفيره للمخابز
الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من ...
بالفيديو: متظاهرون غاضبون في طرابلس للاحتجاج على «انقطاع الكهرباء»
بالفيديو: متظاهرون غاضبون في طرابلس للاحتجاج على «انقطاع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة ......
المزيد
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات ......
مستشفى صبراتة التعليمي يستقبل 12 أفريقيًا مصابين بإطلاق نار عشوائي
مستشفى صبراتة التعليمي يستقبل 12 أفريقيًا مصابين بإطلاق نار ......
المنفي يصل لشبونة في زيارة عمل قصيرة
المنفي يصل لشبونة في زيارة عمل قصيرة...
بالفيديو: متظاهرون غاضبون في طرابلس للاحتجاج على «انقطاع الكهرباء»
بالفيديو: متظاهرون غاضبون في طرابلس للاحتجاج على «انقطاع ......
الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف من توفيره للمخابز
الحويج في اجتماعه مع الدبيبة: محزون الدقيق كاف.. ولا مخاوف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط