ديوان المحاسبة يبحث التنسيق مع قضايا الدولة لمتابعة الدعاوى المقامة ضد ليبيا في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع عقد بديوان المحاسبة اليوم الإثنين آليات التنسيق بين الديوان وإدارة قضايا الدولة في متابعة القضايا الخارجية المقامة ضد ليبيا.

ضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس إدارة القضايا خليفة الجهمي. وأكد خلاله الطرفان على ضرورة استمرار العمل ضمن فرق عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة الليبية من خلال توفير المستندات المتعلقة بالقضايا المتداولة.

كما بحثا الصعوبات والعراقيل المالية التي تواجه إدارة القضايا في أداء مهامها.

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النجاح في إلغاء حكم تعويض بـ 10 ملايين يورو

وفي 7 يونيو الجاري، أعلنت إدارة القضايا نجاحها في استصدار حكم من محكمة استئناف باريس، يقضي بإلغاء حكم تعويض ضد وزارة الدفاع الليبية بقيمة 10 ملايين يورو، وذلك الدعوى المرفوعة من شركة «ايست ايرون زيمون».

واستندت المحكمة الفرنسية في إلغاء الحكم إلى بطلان الإجراءات التي قدمتها الشركة، مع تحميل الأخيرة مقابل أتعاب المحاماة وقدرها 20 ألف يورو، وفق إدارة قضايا الدولة التي أوضت أن الحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه في الموعد المقرر.