الدبيبة يوجه بحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية».. ويؤكد أهمية المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بمخاطبة كل الوزارات بحل المشكلات التي تواجه «مهجري المنطقة الشرقية».

جاء ذلك خلال لقائه عددا منهم؛ لمتابعة أوضاعهم والتعرف على «الصعوبات التي تواجههم في ظل ظروفهم الاستثنائية»، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد الدبيبة أن مسؤولية كافة المهجرين ومعالجة مشاكلهم تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها، وأن المصالحة الوطنية ولم الشمل «تظل هدفا ينشده كل أبناء الشعب الليبي»

رئيس مجلس حكماء المهجرين يدعو إلى معالجة أوضاعهم الإدارية والمالية

من جانبه، قال رئيس مجلس حكماء وأعيان المهجرين علي ساطي إن حكومة الوحدة اهتمت بهذا الملف دون غيرها من الحكومات.

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ودعا ساطي «إلى زيادة التنسيق من أجل معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لعدد من المهجرين»، معقبا: «لن يكون (التحرك) خارج منظومة الدولة في أي توجه يضمن حقوق الجميع».