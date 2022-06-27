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للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. رحلة تدريبية لطلاب أكاديمية الدراسات البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 02:53 مساء
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. رحلة تدريبية لطلاب أكاديمية الدراسات البحرية
سفينة بن عوف تبحر من قاعدة طرابلس البحرية وعلى متنها طلاب الأكاديمية البحرية، 27 يونيو 2022، (رئاسة أركان القوات البحرية)
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رتبت قاعدة طرابلس البحرية رحلة تدريبية لطلاب أكاديمية الدراسات البحرية وكلية الهندسة البحرية بجامعة طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، حيث توقفت تلك الأنشطة خلال هذه الأعوام «للظروف الصعبة والاستثنائية».

وأبحرت سفينة الإبرار «بن عوف» التابعة للقوات البحرية، وعلى متنها الطلاب، لإجراء مجموعة من التدريبات العملية منها «مناورة الخروج من الميناء، والسلامة البحرية، ومنظومة الدفع الرئيسية للسفينة، ووحدات توليد الطاقة، وحصر العطب ومكافحة الحريق بالسفينة»، حسب بيان رئاسة أركان القوات البحرية، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويشرف على المهمة، طاقم تدريس من ضباط السفينة، وضابط هندسة التشكيل الموحد عقيد مهندس سراج خلف، بمعية ضباط مشرفين من أكاديمية الدراسات البحرية.

وكان في توديع السفينة آمر قاعدة طرابلس البحرية، عميد بحار عبدالسلام داود، وآمر شعبة العمليات البحرية، عميد بحار عبدالسلام بريكاو، وآمر مكتب المراسم البحرية، عميد بحار إسماعيل المجربي، وعدد من ضباط القوات البحرية.

عدد من الطلاب على متن السفينة.
عدد من الطلاب على متن السفينة.
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