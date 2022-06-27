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«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 9 و22 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 02:33 مساء
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 9 و22 يونيو
مقر المصرف المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 9 إلى 22 يونيو الجاري. 

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لأكثر من 459 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي الأول من يونيو، أعلن المركزي، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 28 أبريل إلى 25 مايو الماضي، والتي شملت أكثر من 502 شركة.

وفي 25 مايو الماضي، أعلن المصرف المركزي النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي، والتي أظهرت تخصيص 3 مليارات و537 مليون دولار للاعتمادات المستندية.

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