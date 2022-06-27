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خلال لقائه اللافي.. سفير تركيا يشيد بإطلاق «الرئاسي» مشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 02:30 مساء
خلال لقائه اللافي.. سفير تركيا يشيد بإطلاق «الرئاسي» مشروع المصالحة
لقاء اللافي مع سفير تركيا، 27 يونيو 2022، (الرئاسي)
alwasat radio

أشاد سفير تركيا لدى ليبيا، كنان يلماز، بما أنجزه المجلس الرئاسي في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح الإثنين، حيث بحث الطرفان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد يلماز، دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع، مشيرا إلى الدور الأساسي للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة، واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام.

اللافي يؤكد دعم «الرئاسي» الوصول إلى قاعدة دستورية متفق عليها
من جانبه، أثنى اللافي على دور تركيا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر مساراتها المختلفة.

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وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، لافتا إلى إعلان المجلس الرئاسي، الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

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