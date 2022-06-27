«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من طرابلس إلى سرت الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة مساء على الساحل من طرابلس إلى سرت، والساحل من رأس لانوف إلى الخليج، بسبب الشبورة المائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل من الخمس إلى سرت سرعته تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة مساء اليوم وفى الصباح الباكر على الساحل من طرابلس إلى سرت؛ لاحتمال بسيط ظهور الشبورة المائية.