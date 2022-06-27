أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في مناطق الغرب والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر معظم المناطق الغربية والجنوبية بموجة الحر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحارة القصوى بين 28 و45 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 38 و44 درجة مئوية، وتسجل تراجعا فترة المساء على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مرادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وبين 28 و32 درجة مئوية علي المنطقة من الجبل الخضر حتى طبرق، وتسجل تراجعا بسيطا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.