ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهولين تعدوا عليه، وسلبوا مبلغا ماليا منه وأغراضه الشخصية، حيث كلف أعضاء التحريات بالبحث والتحري، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وتوجه أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، وبمراجعة كاميرات المراقبة، جرى التعرف على أحد الأشخاص، وتحديد مكانه في منطقة الفويهات، حيث جرى إعداد كمين له وضبطه وبحوزته سلاح ناري.

واعترف المتهم بالتورط في الواقعة سالفة الذكر، وأيضا جرائم سلب بقوة السلاح أخرى للمواطنين، وأيضا سرقة العمالة الوافدة، واتضح بالتعميم عليه أنه مطلوب لدى مراكز شرطة الصابري وقاريونس والفويهات على ذمة محاضر سلب للمواطنين بقوة السلاح، ثم أحيل إلى النيابة العامة، ومازال البحث مستمرا عن باقي أفراد التشكيل.