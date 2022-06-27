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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: أزمة الكهرباء تتفاقم ..غابت الحلول وحضرت الاتهامات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 12:00 صباحا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: أزمة الكهرباء تتفاقم ..غابت الحلول وحضرت الاتهامات
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv». الأحد 26 يونيو 2022. (بث مباشر)
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على أزمة الكهرباء المتفاقمة، خاصة ما زيادة طرح الأحمال بالتزامن مع فصل الصيف، وهي الأزمة التي يرجعها المسؤولون إلى تهالك المحطات ونقص الغاز، لاسيما في ظل الإغلاقات التي ضربت قطاع الطاقة في البلاد.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، السبت، أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الشركة، محذرًا في الوقت نفسه حذر من «تفاقم» أزمة الكهرباء وازدياد ساعات طرح الأحمال، حال عدم التوصل إلى «حلول عاجلة» لتوفير احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط.

إيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء وإحالته للتحقيق
لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قرارًا الأحد، بإيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، فمن يتحمل الأزمة وكيف يمكن حلها؟.

- الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
- الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء بسبب إقفالات النفط
- العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
- شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليها فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء.

محاور مشكلة الكهرباء في ليبيا
وفي أبريل الماضي، أقفل محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، حقولًا وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وفي الأول يونيو الماضي، حدد الدبيبة خلال اجتماع الحكومة  محاور مشكلة الكهرباء في البلاد، وقال إنها تتمثل في قصور الشركة العامة للكهرباء في إنتاج الكمية المطلوبة لتضاهي الاستهلاك المرتفع، فيما يتمثل المحور الثاني في معاناة الشركة من أزمة إدارية وحاجتها إلى «إعادة تقييم وهيكلة»، ويمثل إنشاء محطات جديدة ثالث هذه المحاور.

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