Atwasat

الكوني: غياب منصب الرئيس حتى الآن أضعف ليبيا أمام المجتمع الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 11:33 مساء
الكوني: غياب منصب الرئيس حتى الآن أضعف ليبيا أمام المجتمع الدولي
الكوني متحدثا خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات واتحاد عمال ليبيا، 26 يونيو 2022. (مفوضية الانتخابات)
alwasat radio

اعتبر عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن «غياب منصب رئيس الدولة في ليبيا حتى الآن أضعف الدولة أمام المجتمع الدولي»، مشددا على أن البلاد «أحوج في هذه المرحلة لأن يختار الشعب رئيس واحد، يملك بين يديه قوة الحسم المستمدة من الشعب، لتأسيس الدولة المنشودة» وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال حضوره، صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واتحاد عمال ليبيا، التي جرت بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

ترسيخ الاستحقاق الانتخابي
وأوضح الكوني أن وجوده ومشاركته في هذا الحدث «هو لتأكيد إيمان وسير الرئاسي في اتجاه ترسيخ هذا الاستحقاق الانتخابي، ومسؤوليته للوصول إلى إجراء الانتخابات وجعلها أمر واقع يحقق مطلب المواطن في التغيير إلى ما هو أفضل، وينتخب من يقود الدولة نحو تأسيس ليبيا الرفاهية التي ينتظرها الجميع».

- الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه
- الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ليبيا 
- الكوني: مشروع المصالحة سيمهد الطريق لاستقرار ليبيا
- إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

وعبر الكوني في كلمته عن أمله في أن تتوصل المشاورات المرتقبة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري «إلى توافقات على القاعدة الدستورية، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وإعطاء الحق للشعب الليبي ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، وينتخب من يمثله، وينهي بذلك كافة الأجسام السياسية التي طال أمدها، وطال تصارعها على السلطة».

التزام المجلس الرئاسي بالانتخابات
وجدد الكوني التأكيد على «التزام المجلس الرئاسي بالاستجابة لانتظارات الشعب لتحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مشيدا بالدور «الاستثنائي لمفوضية الانتخابات التي نجحت، وفي ظروف صعبة في إرساء قواعد ثابتة لآليات تنظيم الانتخابات في كافة أرجاء ليبيا».

وحمل الكوني الأجسام السياسية المسؤولية عن تأخر الانتخابات، حيث قال في ختام كلمته «كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها، وكانت البلاد على مسافة ساعات منها، لولا خلافات الأجسام السياسية التي على سدة الحكم التي أدت لتأخيرها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)

مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)
المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض

المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس

شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تبرم اتفاقيات مع ليبيا لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل
الجزائر تبرم اتفاقيات مع ليبيا لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل
القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات «خدمات النظافة» في بنغازي لمدير الشركة
القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات «خدمات النظافة» في بنغازي ...
وزارة الصحة تبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع في مصراتة
وزارة الصحة تبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع في ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس النواب؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس ...
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة الاستقطاب
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة ......
المزيد
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: أزمة الكهرباء تتفاقم ..غابت الحلول وحضرت الاتهامات
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: أزمة الكهرباء تتفاقم ..غابت ......
الكوني: غياب منصب الرئيس حتى الآن أضعف ليبيا أمام المجتمع الدولي
الكوني: غياب منصب الرئيس حتى الآن أضعف ليبيا أمام المجتمع ......
عميد الكفرة يرحب بافتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية في البلدية
عميد الكفرة يرحب بافتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية في ......
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة الاستقطاب
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس النواب؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط