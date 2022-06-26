Atwasat

حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة الاستقطاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 10:32 مساء
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة الاستقطاب
شعار حزب المشروع الوطني. (صفحة الحزب على فيسبوك)
alwasat radio

علق حزب المشروع الوطني، اليوم الأحد، على البيان الخماسي الصادر عن القوى الغربية الخميس المعنية بليبيا «p3+2»، معتبر في بيان أنه «جاء بأسلوب فضفاض وألفاظ حمالة أوجه، مما سبب زيادة حدة الاستقطاب وتمسك كل طرف برأيه ليرى فيه دعما لموقفه السياسي».

وأصدرت القوى الغربية الخمس المعنية بليبيا، مساء الجمعة، بيانا مشتركا، أعلنت فيه «رفضها بشدة» الإجراءات التي قد تؤدي إلى «العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا»، مثل «إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة».

الوصول إلى حلول جذرية للأزمة الليبية
وقال حزب إن موقف القوى الغربية المعنية بليبيا والتي تضم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا «يؤكد أنه لا خلاص لليبيين إلا من خلال توافقهم وتوحد كلمتهم عبر الجلوس للحوار الوطني للوصول إلى حلول جذرية تنهي الأزمة وليست حلول آنية لغرض إطالتها».

ودعا حزب المشروع الوطني في بيانه «جميع الأطراف المتصارعة على السلطة إلى تحكيم العقل وعدم الانجرار خلف هذه البيانات التي وإن بدت ظاهرها في مصلحة طرف بعينه فإنها بكل تأكيد لن تكون في مصلحة بلادنا»، مشددا على ضرورة «توحيد الجهود وتكاتفها من أجل إجراء الانتخابات الرئاسي والبرلمانية في أقرب الآجال».

- باشاغا يرحب ببيان الدول الخمس: أتطلع للعمل معها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات
- الدبيبة يرحب ببيان الدول الخمس: حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفق الاتفاق السياسي
- 5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»
- ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ودعت الدول الخمس، في بيان مشترك، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى «الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 للعام 2021، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا».

وجاء البيان الغربي عقب إنتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر، وانتهت يوم 20 يونيو الجاري دون أن تتمكن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة من التوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وأعلن كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ترحيبها بالبيان الغربي. واعتبر الأول أنه «حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفق الاتفاق السياسي»، فيما أعرب الثاني عن «تطلعه للعمل معها لقيادة ليبيا نحو الانتخابات».

عقيلة والمشري يلتقيان في جنيف الثلاثاء المقبل
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، ستيفاني وليامز، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى الاجتماع في جنيف يوم الثلاثاء المقبل، من أجل مناقشة النقاط العالقة في الإطار الدستوري التي لم يتمكن المشاركون في اجتماع القاهرة من حسمها.

وتأمل الأمم المتحدة أن تقود «تجربة» جنيف إلى اتفاق بين عقيلة والمشري بعد تجربة القاهرة والمغرب، مشددة على أن «المسؤولية عن مستقبل ليبيا ورفاهية الشعب الليبي تقع على عاتق القادة الليبيين» وفق ما أعلنه للصحفيين الناق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوغاريك للصحفيين يوم الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)

مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)
المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض

المكسيك ملجأ الأميركيات الباحثات عن الإجهاض
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس

شاهد في «وسط الخبر».. حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان حول تفسير بيان الدول الخمس
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تبرم اتفاقيات مع ليبيا لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل
الجزائر تبرم اتفاقيات مع ليبيا لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل
القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات «خدمات النظافة» في بنغازي لمدير الشركة
القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات «خدمات النظافة» في بنغازي ...
وزارة الصحة تبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع في مصراتة
وزارة الصحة تبحث استكمال وتجهيز المشاريع المتوقفة بالقطاع في ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس النواب؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس ...
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة الاستقطاب
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة ......
المزيد
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: أزمة الكهرباء تتفاقم ..غابت الحلول وحضرت الاتهامات
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: أزمة الكهرباء تتفاقم ..غابت ......
الكوني: غياب منصب الرئيس حتى الآن أضعف ليبيا أمام المجتمع الدولي
الكوني: غياب منصب الرئيس حتى الآن أضعف ليبيا أمام المجتمع ......
عميد الكفرة يرحب بافتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية في البلدية
عميد الكفرة يرحب بافتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية في ......
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في زيادة حدة الاستقطاب
حزب المشروع الوطني: بيان الدول الخمس حمال أوجه وتسبب في ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس النواب؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط