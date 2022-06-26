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تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 08:07 مساء
تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى
حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
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دشن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، صباح اليوم الأحد، برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس ‏الكبرى، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقيادة الأمنية والأمم المتحدة.

وحضر حفل التدشين الذي أقيم بديوان مديرية أمن طرابلس مديرو أمن طرابلس، والجفارة، وتاجوراء، والنواحي الأربع، ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير مكتب الاتصال والتعاون الدولي، ونائب ‏الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المشروع الإنمائي المشترك، وخبير إنفاذ القانون بالأمم المتحدة.‏

أهداف برنامج تأهيل أعضاء الشرطة
وأوضح اللواء خالد مازن في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين البرنامج الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلاله، مؤكدا أن «وزارة الداخلية تتطلع إلى شراكة واعدة مع كافة الاطياف الإقليمية ‏والدولية بما يعزز الخطط والاستراتيجيات»، معطيا الإذن لتدشين البرنامج «بما يحقق الجودة المؤسسية ‏الشاملة».‏

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة يأتي «ضمن مخرجات المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الأمن والشرطة» والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن «هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة النشاطات التي احتوتها مصفوفة المشروع الإنمائي المشترك بين وزارتي الداخلية ‏والعدل بهدف رفع قدرة العاملين بمديريات الأمن».

تدريب 1500 عنصر أمني
وأضافت وزارة الداخلية أن برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة «استهدف تدريب 1500 عنصر»، مشيرة إلى أنه جرى «تنصيب نظم التكامل ‏المعلوماتي الجنائي العدلي». ‏

حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
حفل تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى. (وزارة الداخلية)
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