ضبط المتهمين بسرقة 150 ألف دينار من منزل امرأة في بنغازي بعد 5 سنوات من الجريمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، القبض على سارقي 150 ألف دينار، من منزل امرأة في منطقة الفويهات بمدينة بنغازي، بعد مرور 5 سنوات من الجريمة وقيد القضية ضد مجهول.

وبحسب بيان للإدارة اليوم، بدأت القضية بعد إحالة محضر من قبل النيابة العامة للإدارة العامة للبحث الجنائي، مفاده تعرض منزل تملكه امرأة في منطقة الفويهات لسرقة مبلغ مالي بـ150 ألف دينار العام 2018.

الحصول على تسجيل كاميرات مراقبة

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أنها باشرت العمل على القضية، وتمكنت إدارة التحقيقات من الحصول على تسجيل كاميرات مراقبة يبين سيارتين في مكان الحادث وقت وقوعه، وعليه باشرت عملية التحري والبحث عن السيارتين وأصحابهما إلى أن توصلت إلى هويتهم وجرى ضبطهم في «كمين محكم».

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وتابع البيان أن أصحاب السيارتين اعترفوا بتنفيذ عملية السرقة رفقة شخصين آخرين، جرى ضبطهما أيضًا، وكان أحدهما قبض عليه وبحوزته مصنع تصنيع خمور شخصي، كما اعترف بتعاطيه المواد المخدرة والاتجار بها، وكذلك اعترف بمواقعته فتاة بالرضا وتصويرها بهاتفه النقال.

وشدد البيان على إحالة المتهمين للنيابة العامة، بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية.

أحد المتهمين. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)

أحد المتهمين. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)

أحد المتهمين. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)