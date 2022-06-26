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مديرية أمن السهل الغربي: رصد تحويل جزئي للحدود وضم «سانية الأحيمر» للأراضي التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 06:31 مساء
مديرية أمن السهل الغربي: رصد تحويل جزئي للحدود وضم «سانية الأحيمر» للأراضي التونسية
لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
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قالت مديرية أمن السهل الغربي، إنها رصدت وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة «سانية الأحيمر»، والتي تتبع الأراضي الليبية؛ حيث جرى ضمها إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) بمسافة تقدر بحوالي 150 مترًا شرقًا ونحو 6 كيلو جنوبًا.

ولفتت المديرية في بيان اليوم، إلى ورود معلومات لمدير أمن السهل الغربي، عميد عزالدين الزوق، تتعلق بأعمال اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعمليات إنشاء العلامات الدالة على تلك الحدود بين البلدين، ووجود عملية تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي.

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وبحسب البيان، وجه مدير أمن السهل الغربي، تعليمات بتنفيذ زيارة ميدانية للاطلاع على أماكن وضع العلامات المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية؛ إذ انتقل رئيس قسم التفتيش والمتابعة رفقة رئيس قسم البحث الجنائي، وأعضاء من مركز شرطة العسة وقسم شرطة النجدة، وبعض الخبراء والأعيان للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة بين البلدين، والتي تقع ضمن الاختصاص المكاني لمديرية أمن السهل الغربي.

لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
لجنة من مديرية أمن السهل الغربي لرصد العلامات الحدودية مع تونس, (مديرية أمن السهل الغربي)
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