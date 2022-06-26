الدبيبة يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة دعم دور وليامز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال «ضرورة دعم دور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احترامًا لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي».

واستقبل الدبيبة، السفيرة البريطانية بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، «لبحث دور المملكة في دعم ملف الاستقرار، والانتخابات في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

كما ناقش اللقاء، ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خصوصًا تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر.