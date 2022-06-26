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الدبيبة يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة دعم دور وليامز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 02:25 مساء
الدبيبة يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة دعم دور وليامز
الدبيبة والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال «ضرورة دعم دور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احترامًا لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي».

واستقبل الدبيبة، السفيرة البريطانية بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، «لبحث دور المملكة في دعم ملف الاستقرار، والانتخابات في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

- الدبيبة يرحب ببيان الدول الخمس: حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفق الاتفاق السياسي 
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كما ناقش اللقاء، ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خصوصًا تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر.

بيان الدول الخمس بشأن ليبيا 
يشار إلى أن بريطانيا كانت من بين خمس دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أصدرت بيانًا مشتركًا، الجمعة، دعت فيه إلى الانتهاء سريعًا من الأساس القانوني للانتخابات العامة في ليبيا، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تؤدي إلى «مزيد الانقسامات» بها، مثل «إنشاء المؤسسات الموازية».

ورحبت حكومتا الدبيبة وباشاغا بالبيان الغربي، حيث اعتبرت الأولى أن البيان «حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي»، فيما عبرت الثانية عن «تطلعها للعمل مع الدول الخمس لقيادة ليبيا نحو الانتخابات».
 

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