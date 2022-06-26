بالصور.. طلاب النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

بدأ طلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 و2022 في بلدية سبها اليوم الأحد. ويؤدي امتحانات النقل نحو 25 ألف طالب وطالبة، موزعين على 55 مؤسسة تعليمية، بمن فيهم طلاب التعليم المنزلي.

وقال مراقب التعليم بمدينة سبها النعاس الحافر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «أول أيام الامتحانات تمضي على نحو طبيعي، ولا توجد أية عراقيل حتى الآن».

شكاوى طلاب سبها

لكن عددًا من الطلبة نقلوا في حديثهم إلى «بوابة الوسط» معاناتهم البالغة من طرح أحمال الكهرباء لساعات خصوصا في اثناء أوقات مراجعة الدروس فترة الليل، والإزعاج الذي تسببه المولدات المنزلية إن وجدت أثناء مراجعة الدروس، كذلك درجات الحرارة العالية فى البيوت والفصول، وتأخر الكتاب المدرسي فى بداية انطلاق العام الدراسي.

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يُشار أن مدينة سبها تعاني من عمليات طرح الأحمال والتي وصلت إلى مرتين في اليوم الواحد، لأكثر من أربع ساعات في المرة الواحدة.

لجنة امتحانات النقل في إحدى مدارس سبها، 26 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

لجنة امتحانات النقل في إحدى مدارس سبها، 26 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

لجنة امتحانات النقل في إحدى مدارس سبها، 26 يونيو 2022. (بوابة الوسط)