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الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 12:30 مساء
الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه
الكوني يلقي كلمة خلال مشاركته في مراسم توقيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الأحد، «استمرار دعم المجلس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه»، وذلك خلال توقيع المفوضية مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، اليوم في العاصمة طرابلس.

وأشار الكوني إلى «أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان»، مشددًا على «تعهد المجلس الرئاسي تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

الكوني يشيد بجهود مفوضية الانتخابات
ووقع مذكرة التفاهم رئيس المفوضية عماد السايح ورئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أبوزيد. وأشاد الكوني «بجهود المفوضية خلال الأشهر الماضية في التجهيز للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب الخلافات السياسية». وقال إن «حضوره لتوقيع مذكرة التفاهم جاء للتأكيد على استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه، ولتذليل الصعوبات التي تعيق عملها وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتوق له كل الليبيين».

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وعبر نائب رئيس المجلس الرئاسي عن «اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك المواطنين والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة المقبلة يستمد قوته من الشعب، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الحالية، لتكون ليبيا وحدة واحدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحد».

من حفل توقيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من حفل توقيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من حفل توقيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من حفل توقيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، في العاصمة طرابلس، 26 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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