انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، واختبارات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمشاركة مليون و460 ألفًا و746 طالبًا وطالبة في كامل التراب الليبي.

ووفق إحصائية المركز الوطني للامتحانات، فقد بلغ عدد طلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وهي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من التعليم الأساسي إضافة إلى الأول والثاني ثانوي، الذين تقدّموا لإجراء الامتحانات 958731 طالبًا وطالبة، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتقدّم 278 ألفًا و49 طالبًا وطالبة في مُراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي لإجراء اختبارات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

المقريف: الامتحانات تراعي مستويات الطلاب المختلفة

ودعا وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، د.موسى المقريف في تصريح للمكتب الإعلامي بالوزارة التلاميذ والطلاب المتقدمين لإجراء الامتحانات إلى المذاكرة، ومطالعة الأسئلة جيدًا والتمهُّل قبل الخوض في الإجابة، ودعا إلى عدم الخوف أو القلق، مؤكدًا أن الأسئلة الامتحانية تراعي مستويات الطلاب المُختلفة.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، انتهى العام الدراسي لـ741 ألفًا و745 تلميذًا وتلميذة، يدرسون في الصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي في كامل التراب الليبي.