Atwasat

انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 11:22 صباحا
انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
طالب يؤدي الامتحان في إحدى المدارس الليبية. (وال)
alwasat radio

بدأت، صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، واختبارات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمشاركة مليون و460 ألفًا و746 طالبًا وطالبة في كامل التراب الليبي.

ووفق إحصائية المركز الوطني للامتحانات، فقد بلغ عدد طلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وهي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من التعليم الأساسي إضافة إلى الأول والثاني ثانوي، الذين تقدّموا لإجراء الامتحانات 958731 طالبًا وطالبة، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

- «التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها 
- نقل امتحانات طلاب المدارس الليبية بالخارج إلى 36 دولة
- اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي والثانوني للمدارس الليبية بالخارج

وتقدّم 278 ألفًا و49 طالبًا وطالبة في مُراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي لإجراء اختبارات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

المقريف: الامتحانات تراعي مستويات الطلاب المختلفة
ودعا وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، د.موسى المقريف في تصريح للمكتب الإعلامي بالوزارة التلاميذ والطلاب المتقدمين لإجراء الامتحانات إلى المذاكرة، ومطالعة الأسئلة جيدًا والتمهُّل قبل الخوض في الإجابة، ودعا إلى عدم الخوف أو القلق، مؤكدًا أن الأسئلة الامتحانية تراعي مستويات الطلاب المُختلفة.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، انتهى العام الدراسي لـ741 ألفًا و745 تلميذًا وتلميذة، يدرسون في الصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي في كامل التراب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
استقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية
المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» ...
الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه
الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه
بالصور.. طلاب النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في سبها
بالصور.. طلاب النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الدبيبة يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة دعم دور وليامز
الدبيبة يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة دعم دور وليامز...
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء بسبب إقفالات النفط
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية: فقدان 1000 ميغاوات كهرباء ......
المستشفيات الخاصة بالأردن تستعجل دفع فاتورة علاج آلاف الليبيين
المستشفيات الخاصة بالأردن تستعجل دفع فاتورة علاج آلاف ......
بالصور.. طلاب النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في سبها
بالصور.. طلاب النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في سبها...
الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه
الكوني: إجراء الانتخابات.. أمر واقع لا مناص منه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط