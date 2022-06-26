ضبط شاحنة أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت دورية تفتيش تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي سرت، أمس السبت، شاحنة على متنها أسمدة زراعية ومبيدات حشرية منتهية الصلاحية كانت في طريقها إلى مدينة سرت والمنطقة الشرقية.

أسمدة ومبييدات حشرية منتهية الصلاحية

وقال مصدر بالحرس البلدي سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أفراد وحدة الدوريات المتمركزة في بوابة 30 (غرب سرت) ضبطوا شاحنة مواد زراعية تشمل أسمدة ومبييدات حشرية منتهية الصلاحية بغرض البيع.

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ونوه المصدر إلى مصادرة الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب هذه المخالفة.

مبيدات منتهية الصلاحية جرى ضبطها في سرت، 25 يونيو 2022. (بوابة الوسط)