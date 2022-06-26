الأرصاد: البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب اليوم على ساحل طرابلس. ويكون البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية .

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل طرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً الى جنوبية شرقية على الساحل من الخمس الى مصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.