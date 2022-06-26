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أعمال سرقة تستهدف الشبكة الكهربائية غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 26 يونيو 2022, 10:03 صباحا
أعمال سرقة تستهدف الشبكة الكهربائية غرب سرت
أعمال تخريبية طالت الخط المغذي للمنطقة الواقعة قرب مطار 17 كم غرب سرت، 25 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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قال مصدر في مكتب الصيانة السريعة الزعفران بمنطقة سرت إن الخط المغذي للمنطقة الواقعة قرب مطار 17 كم غرب سرت تعرض أمس للعبث والسرقة من مجموعة خارجة عن القانون. 

انقطاع الكهرباء في المنطقة الصناعية
وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذه الأعمال تسببت في انقطاع الكهرباء عن المنطقة المذكورة وكذلك جزء من المنطقة الصناعية. ونوه إلى ما تعانيه المدينة سرت من اضرار بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية العامة ونقص المواد اللازمة للصيانة.

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وناشدت الشركة العامة للكهرباء سرت كافة الجهات الأمنية تحمل مسؤليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يعتدي على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

أعمال تخريبية طالت الخط المغذي للمنطقة الواقعة قرب مطار 17 كم غرب سرت، 25 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تخريبية طالت الخط المغذي للمنطقة الواقعة قرب مطار 17 كم غرب سرت، 25 يونيو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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