«مكافحة الأمراض» يقدم 4 نصائح لحجاج بيت الله الحرام

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4 نصائح لحجاج بيت الله الحرام.

ودعا المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «التأكد من أخذ جميع التّطعيمات اللازمة قبل السفر».

ونصح المركز «باختيار ملابس الإحرام القطنية»، و«التأكد من أخذ كمية كافية من الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة».

كما أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض «بالمحافظة على مسافة آمنة بين الحاج وبين غيره من الحجاج». ويوم السبت، غادر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة قاصدين الأراضي المقدسة.

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250 حاجًا ليبيا في الفوج الأول

وضم الفوج الليبي الأول 250 حاجًا؛ أقلتهم طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية. وودعتهم في مطار معيتيقة عناصر مركز طب الطوارئ والدعم رفقة الجهات الخدمية الأخرى الحجاج لدى مغادرتهم البلاد.

وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد. وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.