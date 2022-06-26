الأرصاد تحذر من استمرار موجة الحر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى تأثير موجة الحر على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.

وسبق للمركز أن نبه لعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء فترة الذروة بمنتصف النهار، وتحديدًا من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 05 مساء هذه الأيام .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا فترة المساء على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وبين 39 و42 درجة مئوية علي باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.