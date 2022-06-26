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العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 01:48 صباحا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
العبدلي يتحدث من موقع محطة غرب طرابلس، 18 مايو 2022. (شركة الكهرباء)
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حذر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، الأحد، من «تفاقم» أزمة الكهرباء وازدياد ساعات طرح الأحمال، حال عدم التوصل إلى «حلول عاجلة» لتوفير احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط.

وقال العبدلي في فيديو بثته منصة «حكومتنا» الرسمية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن ازياد طرح الأحمال الحالي «خارج عن إرادة شركة الكهرباء»، وجاء نتيجة خروج عدد من وحدات التوليد نظرا لعدم توفر الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط. 

وأوضح رئيس شركة الكهرباء أن الشبكة فقدت 1000 ميغاوات من قدراتها، في وقت يحاول رجال الكهرباء السيطرة على الوضع، لكنه حذر من أنه إذا لم توجد حلول عاجلة لتوفير الغاز المصاحب لاستخراج النفط، فإن الأزمة في طريقها إلى «التفاقم». 

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- شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة

اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية
وناشد العبدلي المسؤولين المعنيين بالتدخل والعمل على السماح باستخراج النفط حتى تحصل الشركة على الغاز الطبيعي الذي يعد وقودا لوحدات التشغيل، للعمل على إرجاع القدرات الكهربائية المفقودة.

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء اضطرابا في تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة. 

وأشارت الشركة في بيان، إلى فقد 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية، وحدوث اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية تسبب في خروج بعض الوحدات، موضحة استمرار العمل على إعادة دخول الوحدات على الشبكة.

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