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في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 01:30 صباحا
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة
الناشطة الحقوقية والسياسية الراحلة، سلوى بوقعيقيص. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد السفير الهولندي لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، وقوف بلاده مع الليبيين الساعين من أجل المساءة والعدالة، وذلك في رسالة مقتضبة لمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية، سلوى بوقعيقيص.

وقال السفير الهولندي في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم نحيي ذكرى الوفاة المأساوية لسلوى بوقعيقيص. نواصل الوقوف مع الليبيين الذين يسعون جاهدين من أجل المساءلة والعدالة».

واغتال مسلحون ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية ونائبة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» في يوم 25 يونيو من العام 2014، وذلك بعد قليل من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية، ومنذ ذلك الحين لم يجرِ تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

- المنقوش: خبر اغتيال سلوى بوقعيقيص لا يزال غصة في قلوبنا
- في الذكرى الثامنة.. السفارة البريطانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال بوقعيقيص

المنقوش: اغتيال بوقعيقيص لا يزال غصة في قلوبنا
بدورها، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، عبر حسابها بموقع «تويتر» إن اغتيال بوقعيقيص «يذكرنا جميعًا بإكمال المسير نحو دولة القانون والديمقراطية»، معتبرة أن خبر اغتيالها «لا يزال غصة في قلوبنا».

فيما وصفت السفارة البريطانية في ليبيا، بوقعيقيص بـ«المدافعة الشجاعة عن حقوق الإنسان»، ودعت في تغريدة عبر «تويتر» السلطات الليبية إلى محاسبة المسؤولين عن اغتيالها.

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