عقيلة يبحث تشكيل جهاز لحماية الكوادر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، السبت، مع أعضاء بالنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، المشكلات التي تواجههم وعدد من مطالبهم.

وشملت المطالب تشكيل جهاز لحماية الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية واجبهم الإنساني، وتطوير وتدريب الكوادر الطبية، والتأمين الطبي للكوادر الطبية، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأشار بليحق إلى تكريم أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة رئيس مجلس النواب على «مجهوداته في خدمة الوطن».

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الدبيبة: وزارة الصحة في فوضى عارمة

ويناير الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة» كما أن «إداراتها ترفض التغيير»، موضحا أن القطاع يعاني «من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد».

وأشار الدبيبة إلى معاناة جهاز الإمداد الطبي من هذا الوضع والإجراءات المعقدة بالوزارة للحصول على الإمدادات الطبية لتوزيعها على المرافق الصحية، لافتا إلى أن هناك أدوية يجرى استيرادها دون داعٍ، وأخرى يجري إعدامها بالمستشفيات بعد انتهاء صلاحياتها وثالثة تتكدس لدى المستشفيات دون استخدام أو إعادة التوزيع لمناطق أخرى تحتاجها.

ونبه إلى أن هناك «إسرافا وعبثا بالأدوية» التي يجري استيرادها عبر تهريبها وبيعها في السوق السوداء، مؤكدا أن «وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة وجهاز الإمداد الطبي لا يبعد كثيرا عن هذه الفوضى العارمة وهو جزء أصيل» من المنظومة الصحية.