شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، علي الذكرى الثامنة لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية، سلوى بوقعيقيص.

واغتال مسلحون ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية ونائبة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» في يوم 25 يونيو من العام 2014، وذلك بعد قليل من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية، ومنذ ذلك الحين لم يجرِ تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

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وتطرق البرنامج لمناقشة بيان الدول الغربية الخمس حول ليبيا. وأصدرت خمس دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا مشتركا، أمس الجمعة، دعت فيه إلى الانتهاء سريعًا من الأساس القانوني للانتخابات العامة في ليبيا، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تؤدي إلى «مزيد الانقسامات» بها، مثل «إنشاء المؤسسات الموازية».

ورحبت حكومتا الوحدة الوطنية الموقتة، والمكلفة من مجلس النواب بالبيان الغربي، حيث اعتبرت الأولى أن البيان «حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي»، فيما عبرت الثانية عن «تطلعها للعمل الدول الخمس لقيادة ليبيا نحو الانتخابات».