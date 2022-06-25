«الأرصاد» يحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء فترة الذروة خلال الأيام المقبلة.

وحدد المركز في بيان، فترة الذروة في الفترة من منتصف النهار من الساعة 12 صباحا إلى الساعة الخامسة.

- «الأرصاد»: موجة حر غربا.. والحرارة تصل إلى 45 درجة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود موجة حر على المناطق الغربية، حيث تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وأظهرت نشرة الأرضاد الجوية الصادر عن المركز، السبت، أن هذه الموجة تضرب الدواخل والجنوب خاصة، وتكون أقل حدة على المناطق الشمالية الشرقية.