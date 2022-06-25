على القطراني يطلع على احتياجات بلدية مرادة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، أوضاع بلدية مرادة، واحتياجاتها والصعوبات التي تعرقل تقديم خدماتها للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء علي القطراني بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، مع أعيان وحكماء بلدية مرادة، وفق بيان منشور، اليوم السبت، علي صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية على «فيسبوك».

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وخلال اللقاء، أكد علي القطراني ضرورة تقديم كل التسهيلات التي تمكن البلدية من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، منبها إلى سعيه إلى إنهاء أي خلاف حاصل وإيجاد توافق بالبلدية، وأوضح أن بلدية مرادة ستكون من البلديات الأولى المستهدفة في عملية انتخاب البلديات التي ستجريها الحكومة لاحقا.

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)

علي القطراني يلتقي أعيان وحكماء بلدية مرادة، 25 يونيو 2022. (أخبار وزارات الحكومة الليبية)