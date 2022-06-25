افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، اليوم السبت، عيادتين طبيتين داخل مطار معيتيقة الدولية، فيما جرى تكليف 170 عنصرا طبيا بتقديم الخدمات الطبية للحجيج على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال تفقد أبوجناح التجهيزات الطبية وعيادات المتابعة التي افتتحتها وزارة الصحة بمطار معيتيقة الدولي، تحت إشراف مركز الطب الميداني والدعم، لتقديم الرعاية الطبية للحجيج، تزامنًا مع انطلاق أولى رحلات الحج إلى بيت الله الحرام.

وخلال الجولة، أشاد أبوجناح بمستوى التجهيزات الطبية داخل عيادات المتابعة، وأثنى على استعدادات الفرق الطبية المكلفة بتقديم الخدمات الطبية للحجيج.

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توفير كل الاجتياجات للحجاج الليبيين

وغادر، السبت، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة قاصدين الأراضي المقدسة. ويضم الفوج 250 حاجًا؛ حيث تقلهم طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار «الملك عبدالعزيز» الدولي بمدينة جدة السعودية.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، السبت، تحمُّل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج وتخصيص 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج هذا العام.

وعقب اجتماع مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير، وجه رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة «بضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة في تطبيق شروط الحج وإعطاء الأولوية لمن لم يؤد فريضة الحج في السابق»، وشدد على ضرورة مراعاة «توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين لكي يؤدي حجيج بيت الله الحرام المناسك بشكل مناسب يضمن سلامتهم وراحتهم».

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادتين داخل مطار معيتيقة لرعاية الحجاج، 25 يونيو 2022. (وزارة الصحة)