Atwasat

الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 07:51 مساء
الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية
وزيرا خارجية تونس (يمين) والكونغو برازافيل، 25 يونيو 2022. (وزارة الخارجية التونسية)
alwasat radio

أكد زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ثقة تونس في قدرة الليبيين على «تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها انطلاقا من الإيمان بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية».

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، رفقة وفدا من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حسن لباد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

- المنفي يتلقى رسالة من رئيس الكونغو
- وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

الجرندي: تونس تنسق حتى تتمكن ليبيا من استرجاع دورها في المنطقة
وشدد الجرندي على أهمية دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الجوار في «مساعي تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في ليبيا ومساعدتهم على توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، مؤكدا حرص تونس على مواصلة التشاور والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي في هذه «المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا حتى تتمكّن من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة خدمة للأمن والاستقرار في شمال أفريقيا وفي القارة بأسرها».

بدوره، أشار الوزير الكونغولي، الذي ترأس بلاده حاليا اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إلى أنّ زيارته إلى تونس تأتي إثر المهمة التّي أدّاها إلى دولة ليبيا، وتندرج في إطار «التشاور والتنسيق مع تونس لثقته في قدرتها على المساهمة الفعلية في مساعدة الأطراف الليبية على إيجاد  التسوية التوافقية التي تناسبهم و تخرج ليبيا من أزمتها الحالية».

من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)
من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)
من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)
من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)
من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)
من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد

الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ

براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»

موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي

«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي
ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز

ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب ...
تفاجأنا بحجم التجاوزات..البيباص لـ«فلوسنا»: العلاج في الخارج جاء على حساب تطوير مستشفياتنا بالداخل
تفاجأنا بحجم التجاوزات..البيباص لـ«فلوسنا»: العلاج في الخارج جاء ...
المنقوش: خبر اغتيال سلوى بوقعيقيص لا يزال غصة في قلوبنا
المنقوش: خبر اغتيال سلوى بوقعيقيص لا يزال غصة في قلوبنا
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية
الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية...
عقيلة يطلع على ما حققته لجنة المسار الدستوري.. ويشيد بالدور المصري
عقيلة يطلع على ما حققته لجنة المسار الدستوري.. ويشيد بالدور ......
الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ليبيا
الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ......
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم ......
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط