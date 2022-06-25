الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ثقة تونس في قدرة الليبيين على «تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها انطلاقا من الإيمان بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية».

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، رفقة وفدا من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حسن لباد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

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الجرندي: تونس تنسق حتى تتمكن ليبيا من استرجاع دورها في المنطقة

وشدد الجرندي على أهمية دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الجوار في «مساعي تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في ليبيا ومساعدتهم على توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، مؤكدا حرص تونس على مواصلة التشاور والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي في هذه «المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا حتى تتمكّن من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة خدمة للأمن والاستقرار في شمال أفريقيا وفي القارة بأسرها».

بدوره، أشار الوزير الكونغولي، الذي ترأس بلاده حاليا اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إلى أنّ زيارته إلى تونس تأتي إثر المهمة التّي أدّاها إلى دولة ليبيا، وتندرج في إطار «التشاور والتنسيق مع تونس لثقته في قدرتها على المساهمة الفعلية في مساعدة الأطراف الليبية على إيجاد التسوية التوافقية التي تناسبهم و تخرج ليبيا من أزمتها الحالية».

من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)

من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)

من لقاءات الوفد الأفريقي في تونس، 25 يونيو 2022. (الخارجية التونسية)